Najmodniejsze męskie bluzy 2021. Zobacz przegląd stylowych bluz dla mężczyzn

Wiele osób szuka okazji cenowych, aby móc zaoszczędzić na kupowanych produktach. Jest to dobry patent, jeśli nie chcemy przepłacać. Dotyczy to także odzieży, która potrafi być droga. Przedstawiamy tanie bluzy męskie, które z pewnością sprawdzą się w szafach wielu mężczyzn. Bluza męska to uniwersalne ubranie, które można zakładać zarówno na siłownię, jak i na spotkanie towarzyskie. Jest wygodna i praktyczna.

Bluza męska występuje w wielu różnych kolorach, dzięki czemu można ją dopasować do wielu stylizacji. Ponadto może mieć praktyczny kaptur, który będzie chronić przed wiatrem i deszczem. Do tego jeszcze pojemne kieszenie, do których bez problemu zmieszczą się potrzebne drobiazgi. Mężczyźni mogą wybierać spośród klasycznej czarnej bluzy, szarej, białej, ale także modna będzie czerwona czy niebieska.

Bluzy męskie 2021 do 300 złotych

Bluzy męskie posiadają także ciekawe i oryginalne nadruki, które mogą wyróżnić daną stylizację. Jest to świetny sposób, jeśli stawiamy na prostotę w ubiorze i chcemy się wyróżnić ciekawym detalem. Każdy mężczyzna może znaleźć taki nadruk, który będzie pasować do jego stylu, ale także do zainteresowań. Bluzy męskie 2021 to bardzo duży wybór zaskakujących wzorów i ciekawych kolorów, które przyciągają wzrok.

204,00 zł



PRODUCT STORY W tej wyrazistej bluzie z kapturem, uszytej ze 100% bawełny, będziesz zawsze w centrum uwagi. Zdobi ją przyciągający wzrok nadruk, dzięki której Twoje stylizacje na długo zapadną w pamięć. FEATURES & BENEFITS BCI: Kupując bawełniane produkty marki PUMA, wspierasz bardziej zrównoważone uprawy bawełny poprzez program Better Cotton Initiative. Więcej informacji znajdziesz na stronie bettercotton.org/massbalance DETAILS Krój regularny Kieszeń typu kangur Kaptur z troczkami do regulacji dopasowania Rękawy i dół wykończone ściągaczem Gumowany nadruk graficzny z przodu Logo PUMA Cat z tyłu 100% bawełna. PUMA Męska Bluza Avenir Z Kapturem, Biały, rozmiar XS, Odzież

204,00 zł



OPIS PRODUKTU Popraw swój dzień odrobiną szaleństwa w bluzie PUMA x MR DOODLE z okrągłym kołnierzem i uroczymi grafikami, które dodadzą Ci odrobinę radości. CECHY I KORZYŚCI Poprzez kupno produktów bawełnianych od PUMA wspierasz zrównoważoną uprawę bawełny przez Better Cotton Initiative. Więcej informacji na bettercotton.org/massbalance Klasyczny krój Żebrowany okrągły kołnierz, mankiety i pasek Nadruk na bazie wody na klatce piersiowej Nadruk na bazie wody na prawym rękawie i na plecach Tkana flaga z logotypem PUMA 100% bawełny. PUMA X MR DOODLE Z Okrągłym Kołnierzem Męska Bluza, Cytryna Chrom, rozmiar XS, Odzież

204,00 zł



PRODUCT STORY W tej wyrazistej bluzie z kapturem, uszytej ze 100% bawełny, będziesz zawsze w centrum uwagi. Zdobi ją przyciągający wzrok nadruk, dzięki której Twoje stylizacje na długo zapadną w pamięć. FEATURES & BENEFITS BCI: Kupując bawełniane produkty marki PUMA, wspierasz bardziej zrównoważone uprawy bawełny poprzez program Better Cotton Initiative. Więcej informacji znajdziesz na stronie bettercotton.org/massbalance DETAILS Krój regularny Kieszeń typu kangur Kaptur z troczkami do regulacji dopasowania Rękawy i dół wykończone ściągaczem Gumowany nadruk graficzny z przodu Logo PUMA Cat z tyłu 100% bawełna. PUMA Męska Bluza Avenir Z Kapturem, Czarny, rozmiar XS, Odzież

214,00 zł



PRODUCT STORY Klasyczna bluza z okrągłym dekoltem we współczesnym wydaniu – z pojemną kieszenią typu kangur. A co najlepsze, Twój nowy ulubiony element garderoby został uszyty z przędzy pochodzącej ze zrównoważonych upraw i recyklingu, dzięki czemu zadając szyku, będziesz mieć jednocześnie czyste ekosumienie. FEATURES & BENEFITS BCI: kupując bawełniane produkty marki PUMA, wspierasz bardziej zrównoważone uprawy bawełny poprzez program Better Cotton Initiative. Więcej informacji znajdziesz na stronie bettercotton.org/massbalance Model zawiera materiały z recyklingu: wykonano go z włókien pochodzących z recyklingu. To jeden ze sposobów marki PUMA na zmniejszenie swojego oddziaływania na środowisko. DETAILS Regularny krój Kieszeń typu kangur Okrągły prążkowany dekolt Częściowo prążkowane mankiety Ściągacz na dole Gumowany nadruk z logo PUMA Archive No. 1 na piersi po lewej stronie Bawełna i poliester z recyklingu. PUMA Męska Bluza Classics Tech Z Okrągłym Dekoltem, Czarny, rozmiar XXS, Odzież

214,00 zł



PRODUCT STORY Ta wyrazista, inspirowana stylem koszykarskim bluza to klasyczny swobodny fason z okrągłym dekoltem w stylowym streetwearowym wydaniu. Klasyczny krój, ciekawe zestawienia kolorystyczne i przyciągająca wzrok grafika sprawią, że Twoje codzienne stylizacje nabiorą wyrazu. DETAILS Regularny krój Prążkowany okrągły dekolt, mankiety i dół Grafika PUMA Hoops na rękawach Metka PUMA na lewym nadgarstku. PUMA Męska Bluza Koszykarska W Bloki Kolorów Z Okrągłym Dekoltem, rozmiar XS, Odzież