Najmodniejsze comfort food. Wiesz, co to? Przepisy na najsmaczniejsze dania

Co to jest comfort food? To, co jesz, gdy jest ci smutno, zimno, czujesz się niepewnie albo po prostu masz gorszy dzień. Comfort food, choć zazwyczaj jest kaloryczny, poprawia humor. Poniżej znajdziesz najnowsze przepisy na comfort food, najnowszy z nich pochodzi z 11.10.2021: "Kurczak i kokos 🍗 🥥 Brzmi intrygująco! 😏 Co powiesz na comfort food w azjatyckim wydaniu? My jesteśmy na tak 😋Składniki (4 porcje):400 g filetu z piersi kurczaka700 g marchewki2 ząbki czosnku2 małe cebule200 g strąków groszku cukrowego20 g imbiru1 limonka300 g ryżu basmati1 łyżka oleju roślinnego100 ml bulionu warzywnego400 ml mleka kokosowegosólpieprzPrzygotowanie:Filet z piersi kurczaka opłukać, osuszyć i pokroić w kostkę. Marchewki obrać i pokroić w plasterki. Czosnek i cebulę obrać i pokroić w kostkę. Umyć groszek cukrowy. Obrać i zetrzeć na tarce imbir. Wycisnąć limonkę. Ugotować ryż basmati zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Na patelni rozgrzać olej i smażyć piersi kurczaka przez ok. 2–3 minuty z każdej strony. Dodać plasterki marchewki, czosnek oraz kostki cebuli i krótko smażyć. Dolać bulion warzywny i mleko kokosowe. Dodać groszek cukrowy i gotować na wolnym ogniu przez ok. 5 minut. Doprawić sos imbirem, sokiem z limonki, solą i pieprzem. Kurczaka podawać posypanego świeżymi ziołami z ryżem basmati.