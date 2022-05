Najlepszy polski sędzia piłkarski, Szymon Marciniak, tylko u nas: - Wilk nigdy nie przejmuje się tym, co mówią o nim barany! [WYWIAD]

Ma pan poczucie, że pańska kariera znalazła się w apogeum?

Mam takie poczucie, że jestem w odpowiednim czasie, żeby mocno ustabilizować swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Nie będę fałszywie skromny - wiem, że jest ona teraz bardzo wysoka, pewna i szanowana.

A bardzo wysoka według pana to jest Top 5 w Europie?

Nie da się tego tak usystematyzować, sędziowanie to nie skok w dal, gdzie można zrobić listę wyników i widzimy, kto jest najlepszy. Czuję, że jesteśmy w ścisłej czołówce i to wystarczy, trzeba patrzeć na siebie. Jeżeli jesteśmy zdrowi, jeżeli wszystko pasuje, to mój zespół – tak jak w tym roku - jest fantastyczny. Decyzje Tomka Listkiewicza i Pawła Sokolnickiego były super. I fajnie wpasował się także Tomek Kwiatkowski jako VAR. Oczywiście, ludzie się śmieją, że ja nie lubię VAR-u, ale to po pierwsze nieprawda, a po drugie Paweł Gil pracował ze mną długo i nastąpiła na tym stanowisku zamiana pokoleniowa. Łatwo zastąpić poprzednika na pewno nie było, ale Kwiatek wszedł mocno - z drzwiami. Bardzo przypadł wszystkim do gustu, jego charakter i jego styl bycia. Pokazał się świetnie na turnieju FIFA Arab Cup, gdzie po raz pierwszy natknął się na tak duże nazwiska z naszej branży, które dotąd oglądał tylko w telewizji. Dlatego cieszę się, że wszystko się zazębiło tak dobrze po długiej przerwie. Nie wiedziałem, co będzie po półrocznym rozbracie z sędziowaniem na wysokim poziomie i mówię to szczerze. Kiedy wróciłem w lipcu - przyczyną absencji była tachykardia, czyli problemy z sercem - ludzie z UEFA wrzucili mnie od trzeciej i czwartej rundy eliminacji pucharów, bo też chcieli sprawdzić, co to ze mną będzie. I wcale się nie dziwię, bo umówmy się - pół roku, to jest to jest szmat czasu. A Liga Mistrzów to jest Liga Mistrzów. Dobrze to jednak wyglądało. Mam teraz wszystko, począwszy od zdrowia, poprzez życiową stabilizację i doświadczenie, żeby sędziować na najwyższym poziomie.