Najlepsze planszówki rodzinne i imprezowe. Jaką wybrać grę planszową - strategiczną, ekonomiczną, towarzyską?

Gry planszowe dla dzieci

Gry planszowe dla dzieci to bardzo dobra alternatywa dla gier komputerowych oraz oglądania telewizji. Sprawdzi się niezależnie od dostępu do Internetu czy telefonu. Jest to świetny sposób na spędzenie wspólnie czasu w rodzinnym gronie. Gry planszowe rozwijają również wiele umiejętności, jak logiczne i kreatywne myślenie, spostrzegawczość, zręczność czy łączenie faktów. Jeśli zastanawiasz się, jaki prezent kupić dziecku, to gra planszowa jest oryginalnym pomysłem na upominek dla najmłodszych. Poniżej dowiesz się, które gry planszowe dla dzieci cieszą się popularnością.