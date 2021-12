"Najlepsza część PiS-u zginęła w katastrofie smoleńskiej". Poseł Zembaczyński upomniany w Sejmie

- Dziękuję panie marszałku za to upomnienie - odpowiedział Zembaczyński, który po chwili kontynuował swoje wystąpienie.

- Jak słucham tej debaty w wykonaniu tej części sali to jestem w pełni przekonany, tak już ostatecznie, że najlepsza część PiS-u zginęła w katastrofie smoleńskiej.

- Polityka zagraniczna jest dzisiaj pisana cyrylicą, a będzie finansowana za chińskie pieniądze - grzmiał z mównicy poseł opozycji. Zdaniem Zembaczyńskiego działania partii rządzącej są motywowane logiką oblężonej twierdzy. - Ale tym wrogiem nie są instytucje europejskie. Wystarczy być praworządnym, wystarczy realizować europejskich trybunałów, żeby otrzymać unijne pieniądze - mówił Zembaczyński. - Dzisiaj realizujecie politykę oblężonej twierdzy dlatego, że ten wróg jest u was w środku, wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. To są radykałowie z Solidarnej Polski. To są ekstremiści jak Antoni Macierewicz, którzy zasłaniają się wartościami narodowymi, a promują antypolskie działania - mówił poseł KO.