Najgorzej zbudowane domy na świecie. Nadzór budowlany płakał, jak oglądał

Górale: Jeśli Duda wybierze się w Tatry na narty, to zablokujemy mu zakopiankę. Branża turystyczna z Podhala zapowiada strajk w Warszawie

Jeśli prezydent Duda w zbliżającym się sezonie przyjedzie na Podhale śmigać na nartach to... zablokujemy przed nim zakopiankę - zapowiadają podhalańscy przedsiębiorcy, którzy protestują przeciwko rządowej decyzji o zakazie wynajmu (minimum do 28 grudnia) oraz ujednoliceniu terminu ferii zimowych i skrócenia ich do 2 tygodni. W górach z dnia na dzień rośnie frustracja spowodowana decyzję rządu, która de facto oznacza bankructwo dla tysięcy przedsiębiorstw w branży turystycznej działających w południowej Polsce. Dlatego na 6 grudnia zapowiadany jest duży strajk branży, który ma odbyć się w Warszawie.