Najgorsze posiłki na upał. Czego nie jeść, by się nie przegrzać? Te dania zepsują ci samopoczucie w upalne dni

Najważniejsze cechy diety dobrej na upał:

Jedz lekkostrawnie. Unikaj dań tłustych i smażonych potraw. Postaw na lokalne, sezonowe warzywa i owoce. Unikaj dużych ilości soli i cukru. Nie zapominaj o nawadnianiu organizmu. W czasie upału pij nawet 1 litr wody więcej niż normalnie.

Tych dań unikaj w czasie upału

W upalne dni łaknienie w sposób naturalny spada, co jest w pełni zgodne z niższym zapotrzebowaniem kalorycznym naszego organizmu. To, o czym nie możemy zapomnieć, to przede wszystkim regularne nawadnianie.

Dlaczego płyny są tak ważne? W gorące dni nasze ciało obficie się poci. Chroni to przed przegrzewaniem, ale i sprawia, że z organizmu wydostaje się woda wraz z solami mineralnymi. Niedobór kluczowych substancji i pierwiastków może doprowadzić do zachwiana homeostazy, czyli stanu równowagi organizmu. Brzmi niepozornie, jednak efekty odwodnienia mogą być groźne w skutkach.