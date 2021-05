Najgorsze dekoracje do domu. Od tych „ozdób” aż bolą oczy. Komu to się podoba?

Podobno o gustach się nie dyskutuje. Trudno jednak zachować milczenie, widząc te „dekoracje”. Zobacz, co niektórzy z własnej woli mają w domach.

Szukasz dekoracji do domu? Tych lepiej nie kupuj. Prezentujemy subiektywny przegląd najgorszych ozdób, jakimi można „udekorować” salon, sypialnię czy kuchnię. Okazuje się, że również w kwestii brzydoty i kiczu ludzka pomysłowość nie zna granic... Zobacz najgorsze dekoracje do domu:

Najgorsze dekoracje do domu. Oryginalny gust czy bezguście? De gustibus non est disputandum – tak starożytni Rzymianie ucinali dyskusje na temat tego, co się komu podoba, a co nie. Tę łacińską sentencję, spolszczoną na „o gustach się nie dyskutuje”, chętnie powtarzamy do dziś. Ale często powtarzamy nieszczerze, bo przecież uwielbiamy dyskutować o naszych preferencjach i wykłócać się z innymi o to, czy coś jest ładne, czy brzydkie. Wystarczy zajrzeć w komentarze pod dowolnym zdjęciem celebryty na czerwonym dywanie, żeby zobaczyć, jak skrajne emocje potrafi wzbudzić ta sama kreacja.

W przypadku dekoracji do domu sprawa jest jeszcze bardziej delikatna, bo mówimy o czyjejś prywatnej przestrzeni, którą każdy urządza według własnego gustu. Nawet powszechnie uznane i lubiane style aranżacji wnętrz, jak styl skandynawski, minimalistyczny czy rustykalny, jednym podobają się ogromnie, a w innych wzbudzają głęboką niechęć. A co dopiero, gdy trafiamy na zdjęcie pomieszczeń przyozdobionych bardzo nietypowo czy wręcz kiczowato.

Zobacz, jak dziwnymi „dekoracjami” niektórzy przyozdabiają swoje domy:

Ale „kicz” jest przecież pojęciem względnym. To, co dla jednych jest kiczowate i jedynie śmieszy, innych potrafi zachwycić i wzruszyć do łez. Historia zna przypadki, gdy rzeczy uznawane przez współczesnych za kiczowate i bezwartościowe po latach doceniano jako nowatorskie i wybitne. Kicz zależy też od kontekstu – brzydka rzecz wykorzystana przez słynnego artystę może stać się częścią cenionego dzieła sztuki.

Nikt oczywiście nie twierdzi, że paskudne figurki czy inne kiczowate dekoracje do domu tak naprawdę są ideałem piękna. Warto po prostu pamiętać, że gdy chodzi o aranżację wnętrz, koniec końców znaczenie ma tylko to, czy dana dekoracja podoba się domownikom. Jeżeli tak, to w czym problem? Inna często powtarzana sentencja mówi przecież: „żyj i daj żyć innym”...

