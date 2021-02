Najgłupsze pytania w "Milionerach". Znasz odpowiedź? Nie do wiary, że zapytano o to na antenie!

Obecnie możemy oglądać 3. edycję programu, która powróciła na ekrany telewizorów 9 lutego 2017 roku. Wielu zagorzałych fanów teleturnieju krytykuje fakt, że treściowo coraz silniej nawiązuje do internetowych trendów, co też zaniża jego poziom. W istocie, pytanie o imię dziecka Kim Kardashian czy tekst piosenki "Miłość w Zakopanem" nie napawają optymizmem. Jakie są "najgłupsze" pytania, jakie pojawiły się na ekranie? Znasz na nie odpowiedź? Zobacz w galerii.

Milionerzy to teleturniej, w którym należy prawidłowo odpowiedzieć na dwanaście pytań, by wygrać główną nagrodę. Zawodnik ma do dyspozycji podpowiedzi, a w drodze do zwycięstwa może skorzystać z trzech kół ratunkowych: "pytanie do przyjaciela", "pół na pół" i "pytanie do publiczności". Zagadnienia mają różnorodną tematykę i stopień trudności. Prawidłowa odpowiedź na pytanie drugie i siódme zapewnia uczestnikowi kwotę gwarantowaną.