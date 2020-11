Najemcy i wynajmujący apelują o wznowienie działalności centrów handlowych nie później niż od 30 listopada. Inaczej czeka nas fala bankructw OPRAC.: Maciej

Organizacje reprezentujące właścicieli i zarządców nieruchomości handlowych, najemców wspólnie apelują do Rządu o pełne przywrócenie działalności galerii handlowych nie później niż od 30 listopada br., aby umożliwić Polakom bezpieczne i spokojne przygotowanie się do Świąt Bożego Narodzenia. -Ograniczenie działalności obiektów handlowych w najważniejszym dla handlu okresie jest dla branży ciosem, który może doprowadzić do bankructw wielu firm, w tym polskich marek, oraz likwidacji tysięcy miejsc pracy- ostrzegają organizacje.