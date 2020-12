Najdziwniejsze odgłosy zwierząt. Psy śpiewają, gepardy ćwierkają. Jak brzmią? Te dźwięki was zaskoczą

Jacek Wąsiński z Pogotowia Leśnego: Posiadanie pumy to zwykły snobizm. Ludziom wydaje się, że mogą mieć wszystko. Nie powinno tak być

Niestety nastały takie czasy, że ludzie jak mają pieniądze, to są w stanie kupić sobie wszystko – nawet tygrysy białe czy jaguary – ubolewa Jacek Wąsiński, szef Leśnego Pogotowia w Mikołowie. Jego zdaniem człowiek oswaja dzikie zwierzęta dla własnej próżności. Nam opowiada co o tym sądzi i zastanawia się, co byłoby najlepsze dla pumy Nubii z Ogrodzieńca, którą Kamil Sanek najpierw wychował, a którą potem sąd mu odebrał. Obecnie zwierzę, przypomnijmy, przebywa w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie. W galerii zdjęcia podopiecznych ośrodka w Mikołowie.