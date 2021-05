Najdroższy transfer? "Nie ważne, wygrałem p****loną Ligę Mistrzów"

- To nie ważne, właśnie wygrałem p****loną Ligę Mistrzów - powiedział Havertz w wywiadzie pomeczowym zapytany o swój trensfer do Chelsea. Niemiec dołączył do The Blues latem, a Londyńczycy zapłacili za niego 80 milionów funtów.

Wcześniej pomocnik podziękował całej swojej rodzinie i wyraźnie było widać, że to ekscytująca dla niego chwila. Po chwili dołączył do niego Cesar Azpilicueta i dał jasno do zrozumienia, z jak wielkim talentem mamy do czynienia.