Najdroższe pogrzeby świata. Kosztowały setki milionów dolarów. Pożegnanie Księcia Filipa skromne i kameralne

POGRZEB JANA PAWŁA IIdata: 8 kwietnia 2005koszt: 8 mln dolarówPogrzeb Jana Pawła II był z pewnością jedną z największych uroczystości żałobnych współczesnego świata i jednym z największych zgromadzeń chrześcijan w historii świata. Na ceremonię do Rzymu przybyło 2-4 milionów ludzi, niektóre wspominają nawet o 5 milionach pielgrzymów. Tłumy zjeżdżające do Rzymu, by pożegnać papieża Polaka, wymagały podjęcia dodatkowych środków bezpieczeństwa, co podwyższyło koszty całości.Uroczystość pogrzebowa była także ogromnym wydarzeniem medialnym - największym tego typu zarejestrowaną ceremonią. Na placu św. Piotra znajdowało się ok. 300 tysięcy wiernych, przed telewizorami - 2 mld ludzi.Kliknij, by czytać dalej >

Arkadiusz Gola, pogrzeb Jana Pawła II