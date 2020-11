Najdroższa polska malarka Tamara Łempicka cały czas na topie.

W lutym tego roku „Portrait de Marjorie Ferry” pędzla polskiej malarki na aukcji w londyńskim Christie’s został sprzedany za 82 mln zł, stając się najdroższym obrazem polskiego artysty w historii. 28 października podczas aukcji Sotheby’s obraz Tamary Łempickiej ‘L’Éclat’ sprzedany został za niebagatelną kwotę 3,4 milona dolarów czyli blisko 13,5 mln zł.

Z danych portalu ArtPrice.com wynika, że w 2018 roku obrazy Tamary Łempickiej na światowych aukcjach sprzedano za łączną kwotę 16,4 mln dolarów, co dało jej 8 pozycję wśród artystek, zarówno żyjących, jak i zmarłych.

Tamara Łempicka (Tamara de Lempicka) to polska malarka epoki art déco. Uciekając przed II wojną światową najpierw trafiła do Paryża, potem przeniosła się do Los Angeles, gdzie brylowała wśród największych gwiazd Hollywood. Przez lata zapomniana, dziś twórczość Łempickiej na nowo wraca do łask, a jej obrazy osiągają na aukcjach zawrotne ceny - wśród najdrożej sprzedawanych artystek świata uplasowała się na trzecim miejscu. Jej obrazy mają w swoich kolekcjach Madonna, Barbra Streisand i Jack Nicholson.

Razem ze spadkobierczyniami spuścizny po malarce – Victorią de Lempicka (wnuczka malarki) oraz prawnuczką – Marisą de Lempicka, wydawnictwo BOSZ wydało niezwykły album poświęcony malarce. Album nie jest typową biografią, powieścią czy wspomnieniami o artystce. Nie jest też katalogiem suchych faktów analizujących twórczość Łempickiej. Jego wyjątkowość polega na tym, że łączy w sobie te wszystkie rodzaje publikacji.

To między innymi różnorodność tekstów wyróżnia publikację. Pierwszy z nich podejmuje dogłębną analizę twórczości Łempickiej, napisaną przez krytyczkę i teoretyczkę sztuki, dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, prof. Marię Annę Potocką. Dalsza cześć książki to sentymentalna podróż oparta na biografii i wspomnieniach o królowej art déco snuta przez jej prawnuczkę, Marisę de Lempicką.

Tymczasem można nabyć już wyjątkowy kalendarz na rok 2021 prezentujący najbardziej znane i cenione dzieła Tamary Łempickiej. Kalendarz stanowi hołd artystki złożony wyzwolonym kobietom.