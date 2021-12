Najdłuższy most wiszący na świecie powstaje w Czechach. Nowa atrakcja turystyczna w ośrodku Dolní Morava

Nowa atrakcja w Czechach, tuż obok popularnego Sky Walk

Niedługo obok Sky Walk pojawi się właśnie Sky Bridge, czyli wiszący most o długości 721 metrów. Jak zapowiadają właściciele resortu Dolní Morava, będzie to najdłuższy most wiszący na świecie. Do tej pory za najdłuższy uznawany był wiszący most Baglung Parbat w Nepalu, ale ten w Czechach prześcignie go o ponad 150 m.