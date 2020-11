Najczęstsze grzechy, które popełniamy w konfesjonale. Ty też możesz je mieć na sumieniu. Oto typowe błędy przy spowiedzi

Spowiedź powinnością każdego wiernego

Sobór laterański IV w 1215 roku wprowadził przepisy funkcjonujące do dzisiaj. Nakładają one na każdego wiernego obowiązek przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania przynajmniej raz w roku. Co najmniej raz w roku należy także przyjąć Komunię Świętą - czego, jak wiadomo, bez czystego sumienia robić nie należy. Co jednak, gdy zgrzeszymy w trakcie samej spowiedzi? Sprawdź najczęstsze błędy, które popełniamy w konfesjonale, by móc go opuścić z prawdziwie czystym sumieniem.