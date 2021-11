Najciekawsze restauracje gwiazd w Polsce. Oto 12 lokali dla prawdziwych fanów i smakoszy!

Gwiazdy wciąż inwestują w gastronomię, chociaż nie jest to łatwy biznes, szczególnie w czasach pandemii. Chyba najgłośniejszym ostatnio wydarzeniem w branży było otwarcie w Warszawie restauracji Roberta Lewandowskiego - Nine’s. Miejsce to połączone jest ze Sports Barem, który ma zachęcać do spędzania czasu w gronie znajomych podczas oglądania meczu. Nie brakuje w nim oczywiście pamiątek związanych ze słynną "Dziewiątką", czyli Robertem Lewandowskim.