Najciekawsze kawiarnie w Polsce i na świecie inspirowane filmami i serialami. Raj dla fanów „Przyjaciół", Lyncha i Pottera

Na całym świecie rozsiane są lokale przypominające wyglądem kawiarnię Central Perk , która w słynnym serialu gościła paczkę przyjaciół z Nowego Jorku. W menu posiadają też napoje i przekąski nawiązujące do telewizyjnego hitu. Nie mogło zabraknąć w nich sernika nowojorskiego, który w „Przyjaciołach” był tak pyszny, że Rachel, Joey i Chandler byli gotowi jeść go z podłogi. W Polsce takie kawiarnie znajdziemy m.in. w Toruniu czy Gdańsku.

Kawiarnie jak z filmu

Poza konkretnymi filmami czy serialami pojawiają się lokale odnoszące się do estetyki konkretnego reżysera. Przykładem jest chociażby Wes Anderson , który w ostatnich latach wypracował bardzo charakterystyczny styl. Scenografia z jego filmów opiera się na mocnych odcieniach żółtego, różowego i zielonego. Ponadto reżyser jest miłośnikiem stylu lat 60. XX wieku. Fani kina chętnie odwiedzają kawiarnię Budapest Cafe w chińskim Chengdu, która wprost nawiązuje do filmu „Grand Budapest Hotel” tego reżysera. Przekraczając jej próg z pewnością, można poczuć się jak filmowy bohater. Właściciele mają też podobny lokal w brytyjskim Clifton.

Jeżeli lubicie seriale, to idealnym miejscem do odwiedzenia będzie Walter’s Coffee Roastery w Stambule, lokal inspirowany popularnym serialem „Breaking Bad”. Wnętrze udekorowano rysunkiem tablicy Mendelejewa, na ścianach wiszą żółte kombinezony, ekspres do kawy przypomina sprzęt laboratoryjny, a napoje serwowane są z fiolek i próbówek. Na miejscu można też kupić specjalnie przygotowaną kawę w ziarnach, która ma przypominać o perypetiach głównego bohatera.