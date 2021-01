Najbardziej romantyczne filmy wszech czasów. 15 propozycji na wieczór we dwoje

NOWE Urlop wydłużony do 31 dni i praca zdalna na stałe. Reforma ma pomóc gospodarce pogrążonej w kryzysie

31 dni urlopu wypoczynkowego to postulat związkowców, pracodawcy chcą natomiast, by praca zdalna była czymś, co towarzyszyć nam będzie na stałe, rząd z kolei chce reform w administracji. Jak pisze "Rzeczpospolita" nadciąga wielka reforma, która ma uzdrowić polską gospodarkę pogrążoną w kryzysie spowodowanej pandemią koronawirusa. Negocjacje już trwają. Co zatem przyniesie reforma?