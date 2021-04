Najbardziej poszukiwane zawody w Niemczech: stawki godzinowe. Kto może liczyć na zatrudnienie? Jakie zarobki? OPRAC.: JK

O ile prace sezonowe w Niemczech nie są już tak lukratywne, jak dawniej, to Polacy w zakresie prac manualnych wciąż mogą liczyć na zainteresowanie niemieckich pracodawców. Do najbardziej poszukiwanych należą specjaliści tacy jak spawacz, dekarz czy elektryk, choć wzrasta także zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie IT. Jakie zawody są najbardziej pożądane na niemieckim rynku pracy i na jakie wynagrodzenie mogą liczyć pracownicy? Zobacz w galerii.