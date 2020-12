Najazd traktorów na Warszawę już jutro. Będzie blokada stolicy? Protest Agrounii

- Domagamy się tego, aby rząd poprawił swoje błędy. Trzeba wypłacić ludziom odszkodowania, zamrozić spłaty kredytów. Handel jest zamknięty, nasza żywność nie jest sprzedawana. Niech rząd weźmie odpowiedzialność za wszystkich - powiedział w RMF FM.

Rolnicy rozsypią gnój pod Ministerstwem Rolnictwa?

Kilka dni temu, podczas transmisji live na Facebooku, Michał Kołodziejczak zapowiedział, że jeśli rolnicy przyjadą do Ministerstwa Rolnictwa to tylko po to, by rozsypać pod nim gnój.

Nie wiadomo jednak, czy takie działanie jest zaplanowane na sobotę. Kołodziejczak ewidentnie nie chciał zdradzić zbyt wielu szczegółów. Pytany, czy kierowcy powinni omijać okolice resortu Rolnictwa, nie udzielił konkretnej odpowiedzi.