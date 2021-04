Naimski: Podmorski odcinek Baltic Pipe jeszcze w tym roku

Prof. Marek Zubik o wyroku TK: Mamy stanowisko zastępcy RPO i to on może przejąć obowiązki

Trybunał Konstytucyjny ogłosił w czwartek, że przepis ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, który pozwolił Adamowi Bodnarowi pozostać na stanowisku do czasu wyboru nowego RPO, jest niezgodny z Konstytucją. - Po to Konstytucja przewidziała zastępcę RPO, żeby on wykonywał obowiązki w zastępstwie Rzecznika – mówi w rozmowie z polskatimes.pl prof. Marek Zubik, konstytucjonalista, sędzia TK w stanie spoczynku.