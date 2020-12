Nagrody Nobla 2020: Przez pandemię uroczystość w wersji online, bez etykiety, gali i wystawnych przyjęć

Uroczystość z udziałem tegorocznych laureatów nagrody Nobla została przeniesiona do internetu. Powód? Pandemia koronawirusa, która dała się we znaki zarówno Szwecji i Norwegii. Żaden z laureatów nie przyleciał do Sztokholmu ani do Oslo. Nie było szkoleń z etykiety, jaka obowiązuje podczas tych uroczystości wręczania nagród. Wszystko odbyło się online.

W tym roku złote medale oraz dyplomy trafiły za pośrednictwem szwedzkich dyplomatów do miejsc zamieszkania laureatów. W sieci też odbyły się laudacje na cześć noblistów. Tradycyjna ceremonia wręczenia Nagrody Nobla w Sztokholmie została odwołana po raz pierwszy od 1944 roku. W normalnych okolicznościach laureaci zapraszani są do Sztokholmu, aby osobiście odebrać medale i dyplomy od króla Szwecji. - Obecne okoliczności trwającej pandemii oznaczają, że jest to wyjątkowy rok w historii Nagrody Nobla, ponieważ chodzi o to, aby medale i dyplomy były bezpiecznie przekazywane laureatom w ich rodzinnych krajach – zawarła w komunikacie Fundacja Nobla. Już w lipcu fundacja ogłosiła, że ​​wystawny bankiet, który tradycyjnie następuje po ceremonii wręczenia nagród, zostanie w tym roku odwołany, a wydarzenia poprzedzające wręczenie nagród „Tygodnia Nobla” przybiorą „nowe formy”.