Nagrody im. Witolda Pileckiego rozdane. Oto nazwiska laureatów

Eliyana R. Adler - profesor historii i studiów żydowskich na Pennsylvania State University. Autorka między innymi In Her Hands: The Education of Jewish Girls in Tsarist Russia, laureatka nagrody im. Barbary Heldt.

Książka prof. Eliyany Adler to opowieść o losach ok. 200 tys. Polskich Żydów, którzy przetrwali Holokaust dzięki ucieczce do Związku Sowieckiego. Autorka opisuje ich tułaczkę po ataku Niemiec, sposoby przetrwania w kraju pod panowaniem Stalina, wreszcie ich losy po zakończeniu wojny. W wydanej przez Harvard University Press książce wpisuje losy żydowskich uchodźców w szeroki kontekst, ze szczególnym uwzględnieniem złożonych stosunków polsko-żydowskich.

Laureat: Eliyana R. Adler, Survival on the Margins: Polish Jewish Refugees in the Wartime Soviet Union, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts-London 2020.

Za książkę, która rzetelnie informuje o przebiegu współczesnych konfliktów zbrojnych lub zdaje relację z miejsc szczególnego zagrożenia dla godności człowieka. Wspierani są autorzy, którzy – w dobie kryzysu mediów tradycyjnych – podejmują ryzyko, by dostarczać wiedzy, budzić sumienia i nieść przestrogę na przyszłość. Nagradzana jest za intuicja śledcza, determinacja w dążeniu do prawdy i szeroki horyzont refleksji.

Nie był więźniem obozów koncentracyjnych, nie doświadczył osobiście niemieckich represji. Ale to właśnie Jan Sehn, potomek niemieckich kolonistów osiadłych w Galicji, po roku 1945 stał się wybitnym ekspertem od Auschwitz, walczącym o rozliczenie nazistowskich zbrodni. Jako przewodniczący Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Krakowie przesłuchiwał czołowych zbrodniarzy wydanych Polsce. Choć później deklarował się jako przeciwnik kary śmierci, przyczynił się do egzekucji wielu z nich. Filip Gańczak kreśli fascynujący portret profesora Jana Sehna, oparty na poszukiwaniach w archiwach i podróżach w miejsca z nim związane. Filip Gańczak – dziennikarz, politolog, pracownik IPN. Specjalizuje się w tematyce niemieckiej i polsko-niemieckiej. Autor m. in. Polski nie oddamy. Władze NRD wobec wydarzeń w PRL 1980–1981

Christina Lamb, Our Bodies, Their Battlefield: What War Does to Women, William Collins, London 2020.

Masowe gwałty, brutalna przemoc, handel ludźmi – w swojej książce Our Bodies, Their Battlefield: What War Does to Women Christina Lamb opisuje szereg przerażających zjawisk, na jakie pozostają narażone kobiety w toku działań wojennych. Wszystko to oparte na osobistych świadectwach ofiar rozmaitych XX i XXI-wiecznych konfliktów, między innymi w Bangladeszu, Bośni i Hercegowinie, Demokratycznej Republice Konga czy Syrii. Jak pokazuje autorka, przemoc wobec kobiet niejednokrotnie okazuje się, stosowanym z premedytacją, narzędziem w konflikcie zbrojnym, służącym terroryzowaniu określonych grup. Pomaga zrozumieć, że w wielu przypadkach należy traktować to zjawisko nie jako luźno powiązany zbiór przestępstw zdegenerowanych żołnierzy, lecz zaplanowane przez ich dowódców zbrodnie wojenne.

Christina Lamb – jedna z najbardziej znanych brytyjskich korespondentek, dziennikarka „Sunday Times”, laureatka licznych nagród. Autorka kilku książek, m. in. Farewell Kabul: From Afghanistan to a More Dangerous World.

