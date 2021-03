Nagroda specjalna im. Dariusza Fikusa 2021 dla uwięzionych dziennikarek z Białorusi: Darii Czulcowej i Kaciaryny Andrejewej

Lewica pisze do papieża Franciszka ws. księdza Dymera

Posłowie Lewicy skierowali do papieża Franciszka pismo, w którym domagają się udostępnienia akt spraw księdza Andrzeja Dymera. Oprócz listu do papieża Lewica przesłała również pismo do Kongregacji Nauki Wiary, dotyczące działań prokuratury.