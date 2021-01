Nagrano dolnośląskich działaczy PiS. "Tacy sami jesteśmy jak ci z PO i SLD. Każdy jest pazerny". Będą radykalne decyzje kierownictwa

"Tacy sami ludzie jesteśmy jak ci w PO czy SLD, niczym się nie różnimy i każdy jest pazerny, każdy by coś chciał, tylko różnimy się szefami" - takie słowa wypowiadają na nagraniu działacze dolnośląskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Nagrana potajemnie rozmowa została opublikowana przez telewizję Dami. Według Onetu, kierownictwo partii ogłosi "radykalne decyzje" w tej sprawie.

Rozmowa, którą opublikowała telewizja Dami, a której szczegóły podał Onet, została nagrana potajemnie w gabinecie Invest Park Development. Według "Gazety Wyborczej" spółka ta jest określana mianem przechowalni lokalnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tematem rozmowy były konsekwencje konfliktu w wałbrzyskim środowisku PiS. To z tego regionu do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku dostała się Anna Zalewska, która zarządzała w tamtym czasie lokalnymi strukturami partii rządzącej. Zalewska wyjechała do Brukseli, a jej obowiązki przejął szef KPRM Michał Dworczyk. Jednak ze względu na natłok zadań, związanych z szefowaniem Kancelarii Premiera, Dworczyk wyznaczył swojego następcę - Kamila Zielińskiego (na zdjęciu głównym), który był wtedy wicewojewodą dolnośląskim. Regionalnym działaczom Prawa i Sprawiedliwości taka decyzja Dworczyka się nie spodobała. W efekcie grupa lokalnych członków partii napisała list-petycję do Jarosława Kaczyńskiego, by wyrazić swoje niezadowolenie.

W trakcie nagranej rozmowy, w której uczestniczyli Bartłomiej Grzegorczyk (były doradca wicewojewody dolnośląskiego), Janusz Czyż (ojczym Kamila Zielińskiego) i Radosław Łoziński, pierwsi dwaj nakłaniali Łozińskiego, by ten usunął swój podpis pod petycją przeciwko Zielińskiemu - podaje Onet. Działacze PiS: Człowieku, zniszczą cię - Czego ty człowieku, k…, prowokujesz? - spytał Czyż Łozińskiego. - Doceniam, że jesteś odważny chłop i nie spier… jak reszta, ale nie prowokuj, bo, k…, człowieku, zniszczą cię. Nie działaj przeciwko, stań sobie, k…, grzecznie z boku. Podpisałeś petycję, k…, a po co, do czego, 10 osób was podpisze na 100? (…) i później do kogo się będą przypie... - powiedział dalej. – Jeden dał ci pracę, drugi może ci ją odebrać - dodał z kolei Bartłomiej Grzegorczyk.

W dalszej części rozmowy nagrywani przyznali, że są zwolennikami nie Prawa i Sprawiedliwości, ale prezesa tej partii Jarosława Kaczyńskiego.

- Ja zawsze stałem z boku PiS i zawsze mi się to nie podobało – powiedział Czyż, cytowany przez Onet. - Mówiłem o tych ludziach - tacy sami ludzie jesteśmy jak ci w PO czy SLD, niczym się nie różnimy i każdy jest pazerny, każdy by coś chciał, tylko różnimy się szefami, którzy, k…, mają jakieś tam wiesz…, bo Kaczyński to jest dla mnie wzór i tyle. Ja jestem kaczystą, nie PiS-owcem, ale z uwagi na to, że trzeba było, to się zapisałem do tego PiS, tak jak i reszta - dodał. Działacze przekonywali też Łozińskiego, że nominacja Kamila Zielińskiego na szefa lokalnych struktur PiS została dokonana za zgodą najważniejszych polityków tej partii. - Powiem ci, k…, to było rozpatrywane od samej góry, k…, od samej góry. I powiedziane jest tak: masz robić tak, by było dobrze - powiedział Czyż. Według Onetu, kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zamierza podjąć "radykalne decyzje" w sprawie nagranych działaczy. Mają one zostać ogłoszone jeszcze w środę.

