Nagorski: Każde państwo ma prawo regulować, kogo chce wpuszczać na swoje terytorium

W dyskusjach w Polsce mur na granicy z Białorusią często porównywany jest do tego, który Donald Trump budował na granicy USA z Meksykiem. Na ile trafna jest ta analogia?

Zawsze, gdy mamy do czynienia z nagłym napływem dużej liczby migrantów, pojawia się pytanie, co z nimi robić. To zawsze staje się też wyzwaniem dla rządzących, jak należy zareagować, gdy pojawia się presja na granicy. Ale w takich sytuacjach należy pamiętać o naczelnej zasadzie mówiącej, że każdy kraj odpowiada za swoje granice - i ma prawo regulować według własnego uznania, kto tę granicę może przekraczać.

W polskim przypadku od pewnego czasu trwa napór na granicę nielegalnych migrantów ściąganych przez Białoruś z Bliskiego Wschodu.

W Stanach Zjednoczonych, gdy pojawił się pomysł budowy muru na granicy z Meksykiem, natychmiast rozpoczęła się dyskusja o tym pomyśle, a dyskutujący podzielili się na dwa przeciwstawne obozy. Jeden bronił decyzji Trumpa, twierdząc, że on w ten sposób chce bronić granicy. Drugi tę politykę odrzucał. Zresztą, gdy Joe Biden został prezydentem, zmienił politykę swego poprzednika w tym zakresie. Zawiesił budowę muru i wprowadził regulacje, które Republikanie jednoznacznie określają jako „politykę otwartych granic”.