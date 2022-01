Nagły zwrot ws. nowej ustawy covidowej. Pierwsze czytanie odroczone

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19 wniosła w czwartek grupa posłów PiS. Na poniedziałkowym posiedzeniu miała się nim zająć sejmowa komisja zdrowia. Posiedzenie, zaplanowane na godzinę 16.00, rozpoczęło się z opóźnieniem. Długo jednak nie potrwało, ponieważ przewodniczący komisji Tomasz Latos odroczył posiedzenie do godz. 17.00 z uwagi na nieobecność przedstawicieli rządu.

Po wznowieniu obrad prace nad ustawą także się nie zaczęły. Posłowie opozycji złożyli wnioski o odroczenie obrad. Katarzyna Lubnauer argumentowała swój nieobecnością przedstawicieli resortu zdrowia na posiedzeniu. Z kolei poseł Lewicy Jan Szopiński wskazując na względy bezpieczeństwa, mówił o groźbach kierowanych pod adresem parlamentarzystów zajmujących się rozwiązaniami dot. epidemii. Oba wnioski zostały jednak odrzucone. Niedługo później swój wniosek o zamknięcie posiedzenia i odłożenie go do jutra do godziny 15.00 złożył poseł KO Rajmund Miller. Wniosek zyskał akceptację komisji. Przeważył jeden głos.