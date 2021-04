Nagła zmiana w kolejności szczepień. Zapisywać mogą się już nawet 40-latkowie

Początkowo zakładano, że to błąd systemu rejestracji. - Na moim koncie pacjenta dostałem termin szczepienia. Z tego co czytam, to dotyczy wielu 40-latków. Jeśli to błąd, to trzeba go naprawić. A jeżeli Ministerstwo Zdrowia otworzyło jakąś nagłą, doraźną rejestrację na szczepionki dla kolejnych roczników, to chyba wypadałoby to ogłosić? - napisał na Twitterze poseł Lewicy Adrian Zandberg.