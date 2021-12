Nadzwyczajny szczyt Trójkąta Lubelskiego. „Bezpieczeństwo Ukrainy jest kwestią fundamentalną”

Andrzej Duda podkreślił, że „bezpieczeństwo Ukrainy jest kwestią fundamentalną”. – Nie tylko nie wolno pozwolić na to, aby jakikolwiek skuteczny atak mógł zostać na Ukrainę przeprowadzony, ale przede wszystkim trzeba czynić wszystko, aby takiemu atakowi zapobiec – mówił podczas konferencji prasowej.

Prezydent RP zauważył, że „w otaczającej nas przestrzeni mamy do czynienia z dwoma kryzysami”. – Pierwszy to kryzys graniczny wywołany przez reżim białoruski, wspierany z Moskwy; atak ten jest odpierany przez naszych funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, wspieranych przez wojsko – mówił, akcentując, że jest także problem Litwy, bo i na litewską granicę „migranci byli brutalnie pchani”. – W każdym przypadku były to próby przełamania granicy w niedozwolonych miejscach. Drugi problem dotyczy intensyfikacji obecności militarnej oddziałów rosyjskich w pobliżu granicy rosyjsko–ukraińskiej i białorusko–polskiej. Te działania niepokoją nie tylko nas, ale i naszych sojuszników z NATO – dodał.