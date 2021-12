Nadciąga silny mróz. IMGW wydało ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla północno-wschodniej i południowej Polski. Ostrzeżenia dotyczą niektórych powiatów położonych na terenie pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego.

W regionach objętych alertami temperatura minimalna w nocy wyniesie od –18 do –15 st., lokalnie w kotlinach górskich spadnie nawet do -22 st. Prognozowany jest wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 12 km/h.

Ostrzeżenia obowiązują do czwartku rano.