Nadciąga siarczysty mróz. IMGW wydało ostrzeżenia

Z pomiarów prezentowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w czwartek nad ranem temperatura minimalna na Kasprowym Wierchu spadła do -16 stopni Celsjusza, a na Śnieżce do -13 st. C.

IMGW: Uwaga na silny mróz

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alerty pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Ostrzeżenie dotyczy województw:

- śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim;

- małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;

- podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, brzozowskim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim.

W nocy temperatura może wynieść od -18 do -15 st. C, lokalnie w kotlinach górskich spadnie do około -22 st. C. Wiatr powieje ze średnią prędkością od 5 do 12 kilometrów na godzinę.