Nadchodzi wielka odwilż. Nawet kilkanaście stopni na plusie. IMGW ostrzega

Sylwester ciepły, ale też wietrzny i deszczowy

W sylwestrowy piątek będzie jeszcze cieplej, od 3°C na południowym wschodzie do aż 12°C na zachodzie. Będzie jednocześnie bardzo deszczowo i wietrznie, z porywami wiatru do 55 km/h, a nad morzem do 75 km/h. Noc sylwestrowa będzie ciepła i deszczowa. Temperatura minimalna od 2°C na północy do 9°C na południowym wschodzie. Z powodu porywistego wiatru temperatura odczuwalna będzie niższa.