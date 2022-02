Nadchodzi niebezpieczne załamanie pogody. Będą wichury! Eksperci podają daty

Tydzień rozpoczął się dość przyjemną pogodą. W poniedziałek w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim termometry w najcieplejszym momencie dnia wskazywały 11,7°C, a na przeważającym obszarze kraju było pogodnie.

Według prognoz IMGW, we wtorek na wschodzie i centrum będzie pogodnie, z kolei na zachodzie czeka nas pochmurny dzień i opady deszczu, w Beskidach prognozowane są opady śniegu. Temperatura wyniesie od 4°C na północnym wschodzie, około 8°C w centrum, do 10°C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie dziś słaby i umiarkowany, w obszarach podgórskich w porywach do 65 km/h.