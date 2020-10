Nadchodzi kryzys na rynku nieruchomości? Duży spadek transakcji w Warszawie

Nowe mieszkania: 9.10.2020. Nie ma co liczyć na spadek cen: deweloperzy notują powrót popytu. Lokale kupowane są też pod wynajem

Jeszcze przed pandemią ceny mieszkań sięgnęły historycznych wyżyn i wszyscy spodziewali się ostrej korekty w dół. Nic takiego nie nastąpiło ani wtedy, ani nawet w czasach koronawirusa. A jak jest w nowej normalności? Pojawiły się głosy, że deweloperzy grajć na utrzymanie wysokich cen wstrzymują inwestycje, a potencjalni klienci odkładają decyzje o zakupie czekając na spadek cen. Może i tak było, teraz jednak na rynku widać bardziej powrót do dynamiki wzrostowej sprzed koronawirusowego kryzysu niż symptomy poprzedzające pęknięcie tzw. bańki. Jeśli więc w końcu dojdzie do spadku cen, to plany deweloperów i obraz rynku przeczą by nastąpiło to już teraz.