Nadchodzi czas nowych hybryd, w których silnik benzynowy będzie skromnym dodatkiem

To ważna chwila nie tylko dla Hondy, ale dla całej branży motoryzacyjnej. Bo zbliżająca się premiera HR-V e:HEV pokaże inny pojazd od dotychczasowych modeli firmy. Widać to na pierwszy rzut oka, bo proponowany design stawia na minimalizm, pozbycie się zbędnych dodatków, które mogłyby rozpraszać kierowcę. Jednym słowem: wygoda, prostota, bez udziwnień, bez utrudniania życia prowadzącego.

Ale to co najważniejsze, nie jest widoczne od razu. Mowa o hybrydowym silniku, który można nazwać elektryczny z niewielkim dodatkiem benzynowego. W warunkach miejskich pokonywać będziemy odległości w 80 procentach dzięki napędowi elektrycznemu. Przy czym samochód będzie przyzwyczajał się do naszego stylu jazdy i np., gdy będziemy jechali z prędkością 20 km na godzinę nie przełączy nam z jednego napędu na drugi.

Pełna "elektryfikacja"

Napęd elektryczny staje się domeną Hondy od momentu, kiedy dwie dekady temu firma zaczęła go wprowadzać. Docelowo chodzi o pełną „elektryfikację”, co przełoży się w zerową emisję gazów.