Nadal, Wawrinka, Barty i inni rezygnują z US Open, pandemia COVID-19 wygrywa z tenisem

Zmagania na kortach Flushing Meadows jeszcze się nie rozpoczęły, a my już wiemy, że zwycięzcy zeszłorocznej imprezy nie obronią tytułu. Z turnieju wycofali się Rafael Nadal i Bianca Andreescu. - Wygląda na to, że nadal nie mamy kontroli nad pandemią. - mówił niedawno hiszpański tenisista. - Nie arogantem, który przyzna teraz, że impreza US Open straciła renomę, tylko dlatego, że ja w niej nie zagram. Wiem, że inni mają gorszą sytuację finansową i chcą zarobić - dodał. Zawodnik z Majorki nie zadeklarował jeszcze występu we French Open. Impreza w Paryżu, którą Nadal wygrał już 12adria razy, odbędzie się w dniach 27 września - 11 października.

Zeszłoroczny nowojorski triumf w kobiecym singlu w wykonaniu Andreescu był dosyć zaskakujący. Zaledwie 20-letnia Kanadyjka w imponującym stylu wskoczyła na szóste miejsce rankingu WTA. Jest jedną z... pięciu zawodniczek czołowej dziesiątki rankingu, która postanowiła nie przylatywać do Stanów Zjednoczonych. - To logiczne, że nikt nie chce tam lecieć. Wolałabym zostać w Europie - mówiła niedawno Belinda Bencić. Ósma rakieta świata jak powiedziała, tak zrobiła. Wycofała się z zawodów w Nowym Jorku. Wcześniej zrobiły to Ashleigh Barty (liderka rankingu), Elina Switolina (5. WTA), Kiki Bertens i (7. WTA).