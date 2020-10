Naczelna Rada Adwokacka: Sprzeciwiamy się wszelkim działaniom odbierającym polskim kobietom prawa konstytucyjne

Naczelna Rada Adwokacka odniosła się do rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego w poniedziałek. W przesłanym do dziennikarzy komunikacie NRA informuje, że "sprzeciwia się wszelkim działaniom odbierającym polskim kobietom konstytucyjnie gwarantowane prawa".

Wśród nich są zawarte w artykułach konstytucji prawo do godności oraz prawo do prywatności i decydowania o swoim życiu osobistym. NRA wskazuje również na naruszenie przez Trybunał Konstytucyjny zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania.

Naczelna Rada Adwokacka wskazała także na wątpliwości związane z udziałem trzech osób nieuprawnionych do orzekania w związku z wadliwością ich wyboru. Chodzi o tzw. sędziów dublerów, co do wyboru których uwagi zgłasza znaczna część środowiska prawniczego.

NRA zwraca również uwagę na to, że w Sejmie już wcześniej znalazł się projekt zaostrzający prawo aborcyjne, który wciąż czeka na rozpatrzenie.

"W takiej sytuacji wniosek do Trybunału należało ocenić jako nadużycie prawa prowadzące do ominięcia procesu ustawodawczego i wykorzystania Trybunału do rozstrzygnięcia sprawy, która należy do kompetencji ustawodawcy". - czytamy.