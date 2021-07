Naczelna Rada Adwokacka apeluje o wykonanie orzeczenia TSUE. "Wyrok TK niczego nie zmienia"

Jak podano w komunikacie na temat podjęcia uchwały, Naczelna Rada Adwokacka apeluje o "pełne, prawidłowe i niezwłoczne wykonanie zarówno postanowienia TSUE z 14 lipca 2021 r. oraz wyroku TSUE z 2021 roku".

W dokumencie przyjętym we wtorek adwokaci odnieśli się w ten sposób do postanowienia wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 lipca, późniejszego wyroku wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz do oświadczenia pierwszej prezes Sądu Najwyższego z 16 lipca.

- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie zmienia niczego w krajowym porządku prawnym. Traktaty europejskie nadal wiążące Polskę mają pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. - czytamy w komunikacie. - Można zgodzić się z twierdzeniem, że prawo europejskie nie obejmuje wprost dziedziny jaką jest organizacja wymiaru sprawiedliwości i kompetencje w tym zakresie przynależą państwom członkowskim, ale z pewnością prawo europejskie zobowiązuje państwa członkowskie do przyznania obywatelowi skutecznej ochrony prawnej oraz obejmuje prawa i wartości podstawowe, na których Unia się opiera, w tym zasadę państwa prawnego i poszanowanie praw człowieka. Jednym z istotnych praw człowieka w państwie prawnym jest prawo do sądu. Sądu niezależnego, w którym orzekają niezawiśli sędziowie. - podkreśla NRA.

Według członków Naczelnej Rady Adwokackiej wyrok TK nie ma zatem żadnego wpływu na skuteczność i ważność wcześniejszego postanowienia wiceprezesa oraz wyroku TSUE.