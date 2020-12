Na zamówienie online możemy czekać nie dłużej niż dwa dni. "W Chinach oczekiwany czas od zamówienia do dostarczenia produktów to 4 godziny"

- Szybki czas dostawy to rewolucja, z którą będziemy musieli się zmierzyć już niedługo– mówi Beata Hryniewska, CBRE. Ekspertka wskazuje, że w Chinach idealny oczekiwany czas od zamówienia do dostarczenia produktów to 4 godziny. - Skoro nikt nie chce czekać na paczkę dłużej niż dwa dni, można się spodziewać, że do poziomu oczekiwań wynoszących godziny a nie dni dojdziemy całkiem szybko. Nadal jednak mówimy o perspektywie wynoszącej lata. Tak dynamiczny rozwój branży zakupów internetowych idzie w parze z rozwojem rynku magazynowego, szczególnie w okolicach największych miast. Rosnące oczekiwania względem terminu dostawy towaru jeszcze przyspieszą to zjawisko – mówi elkspertka.

Z badania zrealizowanego na zlecenie CBRE wynika, że 40 proc. internautów w Polsce w związku z epidemią koronawirusa częściej kupuje produkty online. Wzrost częstotliwości zakupów to również wzrost oczekiwań. Zakupy internetowe w opinii 57 proc. kupujących powinny trafić do odbiorcy w 48 godzin, a 15 proc. oczekuje ich już dzień po zamówieniu. Z dostawą, która trwa od 3 do 5 dni, jest w stanie się pogodzić co piąty zamawiający. Co istotne, tylko 4 proc. respondentów odpowiedziało, że czas dostawy nie ma dla nich znaczenia.