Na weekend "Z naszych stron". Czyli subiektywny wybór tekstów z minionego tygodnia

Tak się złożyło w tym roku, że wraz z nadejściem prawdziwej wiosny, tej odczuwalnej, nadchodzą też ważne zmiany. Pierwszą odczujemy już w ciągu najbliższych dni i tygodni. To wielkie odmrażanie życia społecznego po trzeciej fali koronawirusa. Wreszcie 21 maja otwarte zostaną teatry i filharmonie, i oczywiście kina. Czy będzie bezpiecznie? Czy jako społeczeństwo podejdziemy odpowiedzialnie zarówno do zasad pewnego dystansu społecznego oraz do szczepień, które mogą nas uchronić przed czwartą falą pandemii? Odpowiedzi na te pytania stara się udzielić Dorota Kowalska w swoim materiale "Żeby znów było jak kiedyś".

Zmiany dalsze to między innymi planowanie urlopów. Wszyscy jesteśmy stęsknieni do normalnego odpoczynku wakacyjnego. Z danych biur turystycznych wynika, że już zaczął się wielki ruch choćby w rezerwacjach noclegów. Wszystko wskazuje na to, że ci, którzy zechcą zaczekać na najlepszą cenę, będą musieli szukać okazji nie tyle last minute, co last second – jak pisze Maciej Badowski - czytaj artykuł.