Na weekend "Z naszych stron". Czyli subiektywny wybór tekstów z minionego tygodnia

Dzisiaj, by zmniejszyć skalę zachorowań trzeba o siebie dbać i zachowywać dystans społeczny. Jedynym sposobem skutecznej walki z pandemią są szczepionki, które dają nadzieję na powrót do normalności. A z ich regularnymi dostawami do Polski wciąż jest problem. Ale, jak donoszą nasi reporterzy z Łodzi, widać nowe światełko w tunelu. Testowa partia szczepionki ma być produkowana Polsce, a dokładnie w Konstantynowie. Produkcję ma sfinansować Polski Fundusz Rozwoju, który przeznaczy na ten cel 40 mln zł - czytaj artykuł .

Zachęcam Was, by przeczytać tekst o niezwykłej Pauli Rakowskiej z Bydgoszczy, uczestniczce entuzjastycznie przyjętego programu „Down the Road. Zespół na trasie”. Paula pisze kryminały, chciałaby zostać reżyserką i muzykiem. Ma zespół Downa i marzy o normalnym życiu i akceptacji przez zwykłych ludzi - czytaj artykuł.

Nigdy dotąd tak wiele informacji nie wymagało od nas przetworzenia, by nie utonąć w morzu wiadomości, ale wiedzieć to, co ważne. Świat przyspieszył, ale przekazywanie informacji, dziennikarstwo pozostały zawodami niezmiennie potrzebnymi. Codziennie kilkuset reporterów Polska Press Grupy przygotowuje dla Państwa atrakcyjne, bezstronne i uczciwe materiały. Bo jesteśmy rzecznikami prawdy i czujemy radość z tego, co robimy. Zawsze blisko Was naszych Czytelników. Nie byliśmy, nie jesteśmy i nie będziemy stronnikami żadnego ugrupowania ani partii politycznej, ale mamy swoje zdanie.