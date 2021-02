Na weekend "Z naszych stron". Czyli subiektywny wybór tekstów z minionego tygodnia

Wybór najciekawszych artykułów redakcji Polska Press Grupy na weekend przygotował Arkadiusz Franas, redaktor naczelny Gazety Wrocławskiej.

Męczy Państwa Internet liczbą i konstrukcją przekazywanych informacji? Mnie czasami też, choć sam doskonale wiem, że „optymalna długość posta to 1600 słów, bo tyle właśnie człowiek jest w stanie przeczytać w ciągu 7 minut, kiedy jego skupienie jest największe”. No dobrze, ale... Czasami człowiek potrzebuje oddechu, czegoś więcej, choć nie musi to od razu być ponad 900-stronicowy „Ulisses” Jamesa Joyce’a. Są też formy pośrednie. I takie chciałbym Państwu zaproponować. Bez problemu można je odnaleźć na portalach Polska Press Grupy. Reportaże, wywiady, analizy - takie tekst też u nas powstają, choć mamy świadomość, że na co dzień przegrywają konkurencję z wiadomościami, jakże ważnymi, o różnych zdarzeniach w naszych miastach, miasteczkach czy wsiach. Ale od święta, choć wolałbym, aby nie tylko, warto pochylić się nad tymi wcześniej wspomnianymi. Jest ich dużo, znajdują się na każdym portalu regionalnym, ale domyślam się, że nie na każdy Państwo zaglądają, dlatego spieszę z drobną pomocą, by wskazać te, które akurat mnie najbardziej zainteresowały w mijającym tygodniu. I proponuję wycieczkę po całym kraju.

Zacznę nieskromnie od Wrocławia i Dolnego Śląska, bo to moja mała ojczyzna. Także boleśnie doświadczona podczas II wojny światowej, gdy mordowano ludzi w obozach koncentracyjnych. Jeden z nich znajdował się pod Zgorzelcem, w malej miejscowości Sieniawka, gdzie według zeznań świadków swoje eksperymenty przeprowadzał okrutny doktor Mengele. A wiemy to dzięki badaniom Łużyckiej Grupy Poszukiwawczej, której członkowie opowiadają nam o swoich odkryciach. A kto z Państwa wie, gdzie zaczynał karierę mistrz nad mistrzami Ryszard Szurkowski. Niewielką wieś pod dolnośląskim Miliczem odwiedziła nasza dziennikarka, która spotkała kolegów ze szkoły Pana Ryszarda.

Teraz proponuję odwiedziny w zupełnie innym zakątku Polski. W Białymstoku pewien artysta tworzy białoryty. No właśnie, co to jest, zwłaszcza, że jego praca na początku przypomina bardziej zajęcia tynkarza niż tworzenie dzieła sztuki. Koniecznie trzeba mu się przyjrzeć. Podobnie jak i pewnej rodzinie z Torunia, która wygrała w sądzie z bankiem sprawę o spłatę kredytu hipotecznego. Można? Z każdym można, gdy dzieje się niesprawiedliwość, tylko trzeba wiedzieć jak.

Tak jak można, wbrew pozorom, dowiedzieć się, co się dzieje z pieniędzmi, które ludzie chodzący do kościoła dają na tacę. Nie musieliśmy stosować żadnych sztuczek, dokładnie opowiedział nam o tym pewien proboszcze ze Śląska. Myślę, że taki ksiądz nie musi obawiać się o utratę parafian, o czym teraz tak wiele się mówi. Miłej lektury, miłego weekendu i owocnego poszukiwania innych tekstów powyżej 1600 słów, do czego serdecznie zapraszam. Na naszych portalach jest ich stanowczo więcej niż te 10 wybranych przez mnie. Arkadiusz Franas Tomasz Terlikowski: Biskupi, którzy plują w twarz ofiarom, plują w twarz Chrystusowi Zamiatanie pod dywan spraw nadużyć seksualnych to jest konsekwentne działanie polskiego Kościoła. To nie ma nic wspólnego z Ewangelią - mówi Tomasz Terlikowski, filozof, teolog, publicysta katolicki.

2. Kiedy poczułam dotyk ojca Johna, zstąpił na mnie Duch Ks. Bashobora wyraźnie zaznacza, że nic, co dzieje się z wiernymi pod jego wpływem, nie jest dowodem na jego moc. - To nie ja używam Boga, to Bóg używa mnie - mówi w książce Marka Kęskrawca, "Bashobora. Człowiek, który wskrzesza zmarłych"

3. Rodzina z Torunia wygrała z bankiem bój o zwrot kredytu na dom. Na razie nieprawomocnie... Kredyt hipoteczny to trochę znak naszych czasów. Wielu z nas, co miesiąc, boryka się z jego spłatą czując, że nie mamy żadnych szans, by w trakcie spłaty negocjować jego warunki. Pewna rodzina z Torunia udowodniła, że jest inaczej. I to w sądzie!

4. Prof. Nęcki: "To co się działo w Zakopanem pokazuje, że ludzie ponownie nie dadzą się zamknąć. Grozi nam rewolucja!" Czy to, co się wydarzyło w ostatni weekend w Zakopanem to sygnał, że ograniczenia wprowadzane przez rząd nas psychicznie wykończyły? Że w XXI wieku nie stać nas na duże wyrzeczenia? Psycholog społeczny nazywa to wprost: „ ludzie zerwali się ze smyczy”.

5. Każdy chciał być numerem 1. Tak jak Szurkowski W Świebodowie, na Ziemi Milickiej, zaczął jeździć na rowerze, tu zawsze wracał i tu, zgodnie ze swoim życzeniem, został pochowany Ryszard Szurkowski. Obok synów, rodziców i dziadków. Koledzy mówią o nim: „chłop z niego był porządny i dostępny, ale uparciuch też”.

6. Andrzej Muszyński tworzy białoryty. Unikalna technika plastyczna z Białegostoku „Zaczynam od konstrukcji z kątownika i płyty OSB do której przybijam siatkę tynkarską i narzucam tynk ekologiczny, czyli krótko mówiąc goldband”. I tak powstaje sztuka. Zaskoczeni? To proszę przeczytać o białorytach artysty, nomem omen, z Białegostoku.

7. Lub czasoPiSma. Po co Polsce informatycy, chemicy i fizycy? Rząd "szczególnie docenia" teologów, nauki kanoniczne na KUL i u ojca Rydzyka Minister edukacji i nauki zaczął doceniać osiągnięcia teologów i naukowców związanych z Kościołem. Niektóre środowiska uczelniane zaprotestowały. Niektórzy wręcz pytają czy to nie wygląda jak powrót średniowiecza? Ale może przewrotnie trzeba zapytać też, czy to jednak nie jest docenienie tych, których kilkadziesiąt lat temu uznano za „przeżytek”?

8. Tomasz Greniuch szefem IPN we Wrocławiu. Stanowisko zajęła ambasada Izraela Jak długo można płacić za grzechy młodości? Na to pytanie musi sobie teraz odpowiadać Tomasz Greniuch, który ma zostać szefem wrocławskiego IPN-u, a wszyscy mu przypominają przeszłość, w której był liderem opolskiego Obozu Narodowo-Radykalnego, którego członkowie wznosili ręce w geście nazistowskiego pozdrowienia.

9. Platforma wita się z gąską, zamiast spojrzeć w lustro Choć rządząca koalicja słabnie, położenie największej partii opozycyjnej jest znacznie mniej komfortowe, niż mogłoby to wynikać z deklarowanego samopoczucia jej liderów. Platformę czeka ciężka, długa i niepewna walka o utrzymanie pozycji lidera na opozycji.