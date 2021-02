Na weekend "Z naszych stron". Czyli subiektywny wybór tekstów z minionego tygodnia

Wielka polityka rozgrywa się w stolicy, ale prawdziwe życie Polaków toczy się w ponad 43 tysiącach wsi i przysiółków, w blisko 2,5 tysiącach gmin oraz w ponad 950 miastach.

Codziennie, od poniedziałku do niedzieli, są w nich nasi reporterzy - opisują, komentują, interweniują, bawią, radzą, edukują, wreszcie - patrzą lokalnej władzy na ręce. Codziennie powstają setki materiałów, które można znaleźć na łamach gazet regionalnych, tygodników lokalnych, w serwisach internetowych. Wybrałem 10 tekstów, które napisali dziennikarze naszej grupy w minionym tygodniu, i które – moim zdaniem – zasługują na weekendową lekturę niezależnie od tego czy mieszkamy w Gdańsku, Białymstoku, Warszawie, Kielcach, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie czy Katowicach. Zajrzyjcie z naszymi reporterami m.in. do Słubic gdzie umierają przygraniczne bazary, poznajcie zmyślnych sądeckich górali, którzy wykorzystali pewne zdarzenie na zaprzysiężeniu prezydenta USA do promocji tradycyjnego produktu, poznajcie dzielne rzeszowskie siostry, które dzięki niezwykłemu uporowi sprowadziły z Włoch chorą matkę, której nikt nie dawał szans. Zajrzyjcie też za ołtarz Wita Stwosza na krakowskim Rynku, poznajcie kulisy kryzysu w koalicji rządowej.

Szczególnie polecam tekst z Opola „Kto podnosi ręce na władzę, czyli jak policja wzięła się za dzieci”, bo dotyczy nas wszystkich – praw naszej młodzieży i przyszłości kraju. To historia o tym, że w różnych komendach nadgorliwcy i karierowicze w lot odgadują niewypowiedziane nawet potrzeby władzy i gnębią bogu ducha winnych młodych, zdolnych, wrażliwych ludzi, którzy mówią to co myślą. To także tekst o tym, że nasza policja balansuje na cienkiej linie. Stawką jest zaufanie społeczne konieczne do sprawnego funkcjonowania tej formacji, zaufanie, które zdobywa się latami, a które roztrwonić można w mgnieniu oka. Jerzy Sułowski 1. Kto podnosi rękę na władzę, czyli jak policja wzięła się za dzieci Powód może być banalny – udział w manifestacji, użycie megafonu, udostępnienie wpisu na Facebooku i rusza policyjna machina, która grozi, zastrasza młodzież oraz jej rodzinę. Szykany dotykają nie ludzi z marginesu, ale tych zdolnych, obywatelskich, zaangażowanych w życie społeczne.

2. Ołtarz Wita Stwosza wrócił do oryginalnego błękitu Aż pięć i pół roku trwała renowacja ołtarza Wita Stwosza w bazylice marackiej w Krakowie. To największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce w XXI wieku. Rozmowa z prof. Jarosławem Adamowiczem odpowiedzialnym za ten fascynujący projekt.

3. Przygraniczne bazary "umierają" na COVID-19. Czy jest dla nich ratunek? Kilkaset pawilonów handlowych w przygranicznych Słubicach straszy pustkami. To co stanowiło o finansowym rozkwicie wielu miast leżących przy granicy z Niemcami teraz jest powodem wielu dramatów, wielu pytań, na które nie ma odpowiedzi. Czy da się odbudować to co przestało istnieć?

4. Szef restauracji Olimp: W biznesie, jak w sporcie - trzeba umieć przegrywać Kryzys w branży gastronomicznej trwa. Niektórzy się poddali, inni walczą. Piotr Niemiec, właściciel 100 restauracji w centrach handlowych i biurowcach, nie zamyka lokali – zmienia je w centra szybkich dostaw posiłków na zamówienie.

5. Dyrektor ZSZ nr 1 w Ostrołęce odwołany ze stanowiska w trakcie kadencji. Tadeusz Olszewski: Przyjąłem to z podniesioną głową! Zwolnienia dyrektorów szkół w trakcie kadencji – to rzadkość, szczególnie gdy nie widać powodów. W Ostrołęce to możliwe. O podeptanej godności i marnym stylu postępowania lokalnej władzy.

6. Półżywą matkę cudem sprowadziły z Włoch do Tajęciny pod Rzeszowem. Teraz proszą dobrych ludzi o datki na leczenie i o modlitwę Ta historia chwyta za serce, a jednocześnie jest świadectwem ogromnej miłości, woli walki, siły, ale i nadziei. Córki 66-letniej kobiety, która we Włoszech doznała rozległego wylewu, pokazały, że można wygrać z włoskim systemem prawnym.

7. Mosty budowane za grube miliony złotych z gwarancją jak na toster Czy nasze mosty, wiadukty estakady i kładki są bezpieczne? Dlaczego nowy most po upływie gwarancji trzeba zamknąć? To pytanie dotyczy nie tylko Bydgoszczy, gdzie trzeba było zamknąć zaledwie 7-letni most Uniwersytecki zbudowany za 200 milionów złotych.

8. Bernie Sanders dostanie "rękawice furmańskie" od sądeckich górali. Zostały wysłane do senatora wraz z listem Górale z Łomnicy-Zdroju i Piwnicznej wysłali do senatora Berniego Sandersa z USA "rękawice furmańskie", które są tradycyjnym rękodziełem Sądecczyzny. Do przesyłki załączyli list, w którym napisali: "Słynne zdjęcie, przedstawiające cię na inauguracji prezydenta, zainspirowało nas do podzielenia się małym kawałkiem naszej tradycji".

9. Konflikt w Porozumieniu. Wszystkie polityczne zakręty Adama Bielana Kim jest Adam Bielan, który ogłosił, że jest szefem Porozumienia, detronizując tym samym Jarosława Gowina i powodując kryzys w rządowej koalicji? Sylwetka polityka, którego nazywają już piątą kolumną, koniem trojańskim albo Konradem Wallenrodem.