Na wakacje samolotem. Przewoźnicy, w tym Air France, kuszą pasażertów nowymi kierunkami lato 2021

Francuskie linie lotnicze Air France ogłosiły ofertę na lato 2021. Przewoźnik chce wspomóc ożywienie ruchu turystycznego poprzez uruchomienie większej liczby lotów do atrakcyjnych miejsc wakacyjnego wypoczynku.

W sezonie letnim Air France będzie obsługiwał 80 tras sezonowych - w tym 22 nowe połączenia - do Francji, Europy i Afryki Północnej. W sezonie letnim przewoźnik będzie oferował więcej lotów z Paryża do/z dwóch miast w Polsce – do 14 z Warszawy i do 7 z Krakowa.

Tego lata Air France odda do dyspozycji pasażerów 39 sezonowych połączeń międzynarodowych do miast w Europie i Afryce Północnej, z czego 14 tras to nowości w ofercie, są to m.in. :

- Tanger i Agadir (Moroko), Monastyr (Tunezja), Valletta (Malta), Las Palmas (Wyspy Kanaryjskie), Korfu i Rodos (Grecja) – wyloty z/do lotniska Paryż Char-les de Gaulle od 5 lipca 2021;