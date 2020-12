Na urodziny Billie Eilish 19 faktów o tej artystce oraz ciekawostki. Premiera filmu „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry”

Dziś, 18 grudnia 2020 r., w urodziny artystki ogłoszono datę premiery dokumentu „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry”. Przy okazji publikujemy 19 faktów o tej młodej artystce a także inne nieznane fakty z jej życia. Justin Lubliner, manager Billie, ma polskie korzenie.

Dokument wyreżyserowany przez uznanego twórcę R.J. Cutlera zadebiutuje w Apple TV+ 26 lutego 2021 r. i będzie dystrybuowany w kinach na całym świecie przez NEON. „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” to historia dojrzewania słynnej wokalistki oraz jej drogi do światowej kariery.

Dzieło wyreżyserowane przez uznanego twórcę R.J. Cutlera to pogłębione, intymne spojrzenie na podróż niezwykłej nastolatki, od momentu 17. urodzin, życia w trasie, na scenie, w domu rodzinnym, przy nieustannym pisaniu, nagrywaniu oraz zapis wydarzeń związanych z premierą debiutanckiej płyty „WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”. Film dokumentalny, w którym pojawiają się Billie Eilish, Finneas O’Connell, Maggie Baird oraz Patrick O’Connell. 19 faktów o Billie Eilish: Pełne imię gwiazdy to Billie Eilish Pirate Baird O'Connell. Mająca irlandzkie i szkockie korzenie nastolatka urodziła się 18 grudnia 2001 roku w Los Angeles.

Jest córką znanej w show-biznesie pary - aktorów Maggie Baird i Patricka O'Connella. Artystka pisze piosenki od 11. roku życia. Billie nigdy nie chodziła do szkoły, uczyła się w domu. Billie jest weganką i uwielbia piec wegańskie ciasta. Billie uwielbia horrory. Billie ma obsesję na punkcie sneakersów. Utwór „ocean eyes” był przełomowym w Jej karierze. Został wykorzystany w serialu „13 powodów”. Do osiemnastego roku życia zdobyła aż pięć statuetek Grammy - jako pierwsza kobieta zdobyła „wielką czwórkę” nagród Grammy. Billie jest jedyną artystką, której aż 14 piosenek pojawiło się na liście Hot 100 „Billboardu” w ciągu jednego tygodnia. Kiedy Billie była młodsza pracowała w stajni w zamian za lekcję jazdy konnej. Artystka wystąpiła w serialu domu mody Gucci „Ouverture of Something That Never Ended”.

Debiutancki album Billie „WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” jest jednym z najbardziej spektakularnych debiutów w muzyce rozrywkowej ostatnich dekad. W Polsce album ma status poczwórnej platyny. Utwór „bad guy” został uznany za najlepiej sprzedający się globalny singiel cyfrowy 2019 roku. W Polsce utwór uzyskał diamentowy status. Teledysk ma ponad MILIARD wyświetleń. Singiel „bad guy” został wykorzystany w spocie do gry „Cyberpunk 2077”. Billie Eilish we współpracy z YouTube Music stworzyła niekończący się teledysk „Infinite bad guy”. Takie wideo z tysiącami różnych wykonań możemy obejrzeć na specjalnej stronie https://billie.withyoutube.com/ Przesłuchanie ich wszystkich przekroczyłoby szacunkową żywotność wszechświata. Billie jest najmłodszą artystką, która skomponowała i nagrała motyw przewodni do filmu o agencie 007 – „No Time To Die”. W Polsce utwór pokrył się platyną.

Utwór „my future” powstał podczas lockdownu, który piosenkarka spędziła w domu w Los Angeles. Pięknie zanimowany teledysk został stworzony przez australijskiego artystę Andrew Onorato. Reżyserem teledysku do nowego singla „Therefore I Am” jest sama piosenkarka. Zdjęcia do klipu odbyły się w pustym Glendale Galleria – centrum handlowym, które miało dla Billie niezwykłe znaczenie we wczesnym okresie nastoletnim. W lutym 2021 r. na Apple TV+ odbędzie się premiera wyczekiwanego dokumentu „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” w reżyserii R.J. Cutlera. Billie Eilish Wzrost: 161 cm

Kolor oczu: niebieski

Znak zodiaku: strzelec

Naturalny kolor włosów: blond

Ulubiony kolor: żółty

Ulubione marki modowe: Gucci, Fendi, Golf Wang oraz Off-White Większość piosenek Billie napisał jej brat Finneas O’Connell. Finneas od 2018 roku spotyka się z Claudią Sulewski. Dziewczyna wychowywała się w Chicago, a jej rodzice pochodzą z Polski.

Justin Lubliner, manager Billie, ma polskie korzenie. Billie Eilish ma 2 psy: Pepper, z którym się wychowywała oraz adoptowanego pitbulla. Billie ma również kota o imieniu Misha. Muzyczni idole Billie to Lana Del Rey, The Beatles, Avril Lavigne oraz Justin Bieber. Billie jest synestetką: czyli wrażenia z jednego zmysłu łączy z innymi (przykładowo, kolor czerwony jest dla synestetyków ciepły w dotyku). Billie zrobiła sobie niedawno pierwszy tatuaż. W miejscu, którego jak zapowiedziała, nigdy nikomu ani nie zdradzi, ani nie pokaże. W 2021 roku minie już 5 lat od wydania debiutanckich singli Billie Eilish.

