Na święta planujemy wydac około 1,3 tys zł. Żeby sfinansować ten wydatek będziemy pracować średnio ponad tydzień OPRAC.: Maciej Badowski

Aby zgromadzić środki finansowe na święta Bożego Narodzenia potrzebujemy 8 dni roboczych. Arkadiusz Wojtasiewicz/ Polska Press

Polacy w tym roku na święta wydadzą ok. 1,3 tys. zł. To oznacza, że osoba zarabiająca średnią krajową musi przepracować 8 dni, żeby pokryć wszystkie wydatki na tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Osobom otrzymującym minimalne wynagrodzenie zajmie to nieco ponad dwa tygodnie. - W obecnej sytuacji, spowodowanej pandemią, nasze zakupy będą bardziej przemyślane, a spotkania w gronie najbliższych kameralne, co bezpośrednio wpłynie na wydatki – mówi ekspert.