Na święta może zabraknąć nowych smartfonów. "Można mówić o splocie złych okoliczności"

Jak wskazują eksperci, branża motoryzacyjna zaczęła konkurować o chipy niezbędne do działania inteligentnych podzespołów aut z branżą elektroniczną. Najpierw pandemia zdusiła popyt na nowe samochody, a gdy zaczął on wracać do dawnych rozmiarów, okazało się, że dużo więcej chipów niż dotąd zamówili już producenci laptopów, telefonów czy konsoli do gier. W efekcie z braku elektronicznych komponentów na nowy samochód trzeba obecnie czekać przynajmniej pół roku.