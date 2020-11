Na początku drogi zawodowej dobrze jest znaleźć swojego „mistrza”

Podobnego zdania jest Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie. Według niego, pierwszą pracę warto rozpocząć jeszcze w czasie studiów. – Buduje to siłę człowieka, odporność i lepsze rozeznanie w prawdziwym świecie – wyjaśnia i dodaje, że podstawa praktyczna, a nie tylko wiedza książkowa, jest niezwykle cenna. Podkreśla też, jak ważne na początku zawodowej drogi jest znalezienia mistrza, czyli kogoś, kto jest nie tylko wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie, ale przede wszystkim może być dla nas autorytetem, także życiowym. – Wtedy ta nauka zupełnie inaczej idzie i efekty są lepsze – dodaje. Jego zdaniem, zarówno ekonomia, jak i zarządzanie są naukami z pogranicza nauk ścisłych i nauk społecznych, dlatego będą dobrymi propozycjami kierunków studiów dla zainteresowanych obydwoma obszarami. – Absolwent uczelni o profilu ekonomicznym ma bardzo duże pole do popisu po zakończonych studiach – zaznacza Krystowski, który ukończył Wydział Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu:

– Musimy sobie zdawać sprawę z tego, jakie mamy predyspozycje – co sprawia nam przyjemność, a chcielibyśmy, żeby nam jeszcze za to płacili – mówi Adam Łącki. – Jeżeli zaczniemy praktykę wcześniej, okaże się, że może jednak chcemy robić coś innego, że zaczęliśmy pracować w zupełnie innej branży i nam się spodobało, odnajdujemy się tam. I wtedy jest szansa na zmianę kierunku. Ewentualnie, można skończyć wybrany kierunek studiów, a mimo wszystko myśleć o pracy w zupełnie innej branży — podkreśla Łącki, podając siebie za przykład: ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu, a odnalazł się w świecie finansów. Zaznacza też, że nie ma uniwersalnej rady, gdzie warto podjąć pierwszą pracę – niektórzy będą zadowoleni pracując w korporacji, inni zaś odnajdą się w pracy u jednoosobowego przedsiębiorcy, która może zapewnić im większą samodzielność i odpowiedzialność:

Jak przekonuje Kubczak, rozwój sieci w ostatnich latach świadczy o wyjątkowości firmy. Warto samemu się o niej przekonać . – Myślę, że warto zobaczyć, jak wygląda od środka firma, która była w stanie w ciągu niespełna czterech lat przeobrazić całą swoją sieć do zupełnie nowego formatu – uważa dyrektor ds. korporacyjnych Żabka Polska. Co ciekawe, aktualnie ponad 10% stanowisk pracy w Żabce to stanowiska związane z technologiami cyfrowymi. – Firma stereotypowo postrzegana jako handlowa, niepostrzeżenie zmieniła się tak naprawdę w firmę cyfrową. To pokazuje, jak zmienia się rynek pracy – zauważa Kubczak w wypowiedzi dla AZiR:

Cyfrowa forma Akademii gwarantuje możliwość korzystania z jej zasobów wszystkim osobom z dostępem do Internetu, niezależnie od miejsca zamieszkania czy szkoły, do której uczęszczają. Partnerem strategicznym Akademii Zarządzania i Rozwoju jest Żabka Polska, a „Polska” jest jej patronem medialnym.