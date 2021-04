Na najbliższym posiedzeniu Sejm ponownie spróbuje wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich. Ast: Trzeba być realistą ws. Senatu

Szef komisji powiedział, że „na razie rudo mówić” o ewentualnej zmianie kandydata. - Na razie kandydatem PiS jest Bartłomiej Wróblewski, a jeżeli ponownie procedura wyboru zakończy się fiaskiem, będziemy myśleć co dalej – przekazał.

Poseł Ast pytany jakie są szanse, że tym razem Senat zaakceptuje kandydata PiS stwierdził, że „trudno powiedzieć”. - Na pewno poprze go większość sejmowa, a w Senacie wszystko jest możliwe. Zobaczy jak poseł Wróblewski wypadnie na przesłuchaniach przed komisją senacką – mówił parlamentarzysta. - Natomiast trzeba być realistą i powiedzieć, że szanse pewnie nie są duże by uzyskał akceptację Senatu. Ale tez nie można przesądzać, że jej nie uzyska – dodał.

Szef sejmowej komisji sprawiedliwości Marek Ast poinformował w rozmowie z polskatimes.pl, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu, czy li 14-15 kwietnia prawdopodobnie izba niższa parlamentu ponownie zajmie się wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. Dodał, że kandydatem PiS na to stanowisko nadal pozostaje Bartłomiej Wróblewski. Dzień przed posiedzeniem Sejmu jego kandydaturę opiniowała będzie sejmowa komisja sprawiedliwości.

Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski poinformował w marcu, że zdecydował się kandydować na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. To, po Piotrze Wawrzyku, kolejny aktywny polityk partii rządzącej ubiegający się o stanowisko RPO. Parlamentarzysta podkreślił, jest do tej funkcji przygotowany z racji wykształcenia, z racji pracy zawodowej oraz z racji „doświadczenia społecznego, służbie drugiemu człowiekowi”. – Jestem osobą pracowitą, konsekwentną, niezależnie myślącą – mówił.

Do 19 marca poszczególne kluby parlamentarne mogły zgłaszać swoich kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dodał, że osoby wykluczone i dyskryminowane zawsze będą w centrum jego zaangażowania ,- To przede wszystkim osoby niepełnosprawne , seniorzy, emeryci, renciści, osoby borykające się z problemami mieszkaniowymi – wyliczał. - Będę działał na rzecz poprawienia sytuacji ekonomicznej kobiet. W szczególności jeśli chodzi o zabezpieczenie emerytalne i równość płac – dodał. Polityk wskazał przy tym, że jako RPO chciałby rozmawiać w Sejmie m.in. z ludowcami i liberałami.

Z kolei poseł Robert Kropiwnicki stwierdził, że dr Patyra, to jeden z najlepszych współczesnych, polskich konstytucjonalistów . - Który zgodził się kandydować na funkcję RPO, bo to jest gwarancją tego, że konstytucja będzie mówiła swoim głosem, nie głosem polityków, nie głosem władzy, a głosem własnym stanowionym przez ustrojodawcę – przekonywał parlamentarzysta.

- Zgadzamy się również co do jednoznacznie krytycznej oceny tego, w jaki sposób dzisiaj obecna władza demontuje instytucje demokratycznego państwa prawnego – mówił polityk.

Poseł Paszyk wyjaśnił, że przedstawiciele jego klubu odbyli ze Sławomirem Patyra rozmowę i zgadzają się z nim wielu kwestiach, m.in. co do tego jak powinien funkcjonować urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, czy „jaki styl sprawowania powinien cechować RPO”.

Sam Sławomir Patyra mówił natomiast, że RPO jest „swego rodzaju sumieniem władzy politycznej”. - Sumieniem, które ma władzy politycznej wskazywać na to, iż przekracza granice dopuszczalne relacji pomiędzy państwem, a jednostką w ustroju demokratycznym. Ma wskazywać także, że ingerencja państwa w sferę wolności i praw człowieka jest ograniczona, bo to wynika także z istoty państwa demokratycznego, w którym jak wiadomo władza zwierzchnia należy do narodu – mówił kandydat na RPO.